Разоблачение фейков оппозиции. ВИДЕО

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Август стал самым урожайным месяцем в истории страны, когда вбросы, дезинформация и откровенная ложь атакуют умы белорусов. Цель одна – раскачать ситуацию в стране. Современная медиареальность такова, что, появившись, фейк очень быстро подхватывается разнообразными СМИ, сообщают авторы расследования. А вот когда выходит опровержение и даже извинения, это уже не так интересно. Например, телеканал «Дождь», пустивший в эфир доктора-самозванца с враньем о смертях в Минске, выпустил опровержение. Это всего лишь несколько секунд эфирного времени, а спецвыпуски, посвященные событиям в Беларуси, длились часами. Сейчас намечается другой тренд. Все больше появляется тех, кто начинает анализировать и разбирать информацию, выброшенную в последние недели так называемыми «независимыми» СМИ.