Разгрузка очередного танкера с азербайджанской нефтью для Беларуси начата в порту Одессы, пишет БЕЛТА.
"Танкер вчера прибыл в порт "Южный" и начал разгрузку", - рассказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Нефть будет доставлена на Мозырский НПЗ через нефтепровод Одесса - Броды.
Танкер, на котором было около 95 тысяч тонн нефти, отправлен из порта "Джейхан" в Турции в сентябре.
Как сообщалось, белорусские НПЗ в октябре планируют переработать 1,7 миллиона тонн нефти, в том числе 1,65 миллиона тонн российской, включая 80 тысяч тонн, доставленных по железной дороге.
Ранее председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщал, что Socar в текущем году может поставить в Беларусь до 1 миллиона тонн нефти.
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Разгрузка очередного танкера с азербайджанской нефтью для Беларуси начата в порту Одессы
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ