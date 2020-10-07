Разгрузка очередного танкера с азербайджанской нефтью для Беларуси начата в порту Одессы

, - рассказалНефть будет доставлена на Мозырский НПЗ через нефтепровод Одесса - Броды.Танкер, на котором было около 95 тысяч тонн нефти, отправлен из порта "Джейхан" в Турции в сентябре.Как сообщалось, белорусские НПЗ в октябре планируют переработать 1,7 миллиона тонн нефти, в том числе 1,65 миллиона тонн российской, включая 80 тысяч тонн, доставленных по железной дороге.Ранее председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщал, что Socar в текущем году может поставить в Беларусь до 1 миллиона тонн нефти.