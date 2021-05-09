Самые элитные и бесстрашные бойцы – военнослужащие 5-й бригады спецназначения сегодня на площадке в парке Победы в честь Великого праздника продемонстрировали публике свои способности. Взрывы, стрельба, рукопашный бой – всего лишь небольшая часть спецназовских будней, которую показали сегодня белорусам. Однако этим бойцам, как оказалось, есть чем удивить.
– Военнослужащие показали, какими возможностями обладает тело спецназовца. Бойцы разбивали плиты голыми руками и прямо на теле сослуживцев, лежали на гвоздях. Это выступление очередной раз доказывает, в нашей бригаде служат самые яркие, сильные и здоровые ребята, готовые ответить на любые угрозы, – рассказал заместитель командующего силами специальных операций полковник Сергей Андреев.
Мальчишки по традиции были больше всего впечатлены процессом. Например, Владислав Пехов пришел на праздник с мамой, видел выступления спецназа несколько раз, но каждый раз восхищен, как первый.
– Стрельба, взрывы, кувырки! Это очень круто, меня даже не испугали громкие звуки. Про праздник 9 Мая знаю больше из школьной программы, но очень уважаю и чту ветеранов, – добавил мальчик.
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Разбить плиту голыми руками и выдержать лежание на гвоздях. Спецназ 5-й бригады продемонстрировал свои возможности на площадке в парке Победы
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