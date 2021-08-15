Рай для сладкоежек. В Черикове устроили «День варенья»

Ежегодный – пятый - районный праздник-ярмарка «День варенья» прошел сегодня в Черикове.



Гурманы смогли отведать классическое яблочное, клубничное, малиновое, вишневое лакомство. Плюс побаловали себя экзотикой из бананов, чесночных стрелок, лепестков роз, мяты с лимоном, пионов, свеклы, моркови, мокрицы, зверобоя и даже картофеля.



Центральным событием приуроченного к Яблочному спасу мероприятия по традиции стал конкурс на лучшую заготовку варенья. Победителей выбирали из 23 претендентов, представляющих организации и предприятия района, клубные учреждения и сельские советы. Показали себя и индивидуальные участники.



Строгое жюри оценивало вкусовые качества угощений, оригинальность рецепта, эстетику подачи и соответствие принципам здорового питания. Не менее важную роль играла творческая защита кушанья, оформление стола и даже наряды конкурсантов.



- Оттеняем вкусы варенья блинами, булочками, пирожками домашнего приготовления, а запить все это можно свойскими компотами и морсами. Настоящий праздник вкуса и настроения! - рассказывает Лилия Балматкова. - Фестиваль целый год держит нас в тонусе и вдохновляет искать новые рецепты или по-новому взглянуть на привычные ингредиенты. Прошлые годы наша средняя школа №2 презентовала варенье из тархуна, лука и лаванды с облепихой. В этот раз подготовили классические виды, но нашлось место на столе и банановому продукту, «Бульбачке», «Лучшим лекарствам». А вот эти рулетики в сиропе на самом деле мандариновая кожура, закрученная завитками, вымоченная несколько раз и сваренная. Поскольку в это блюдо добавили коньяк и специи для глинтвейна, то оно идет с пометкой «18+», и за руль после такого угощения нельзя. Как видите, варенье можно варить из чего угодно. Наши хозяюшки всему найдут применение.



Удивляло не только разнообразие продуктов, которые идут в основу сладкого лакомства, но и его форма. Например, меня угостили сливовой помадкой и сухим вареньем в разных вариациях. Одно отдаленно напоминало мармелад, другое - сухофрукты. Кстати, здесь кулинарам уместно играть с дегустаторами в угадайку, потому что морковь легко сойдет за манго или ананас, а сливовое варенье по вкусу напоминает шоколадный десерт.



- Очень люблю наш «День варенья», это изюминка Чериковского района. Каждый может похвастаться тем, что он умеет, кто на что горазд, - объясняет Елена Маршалко. – Готовимся к празднику задолго до его проведения, берем на заметку рецепты. Одни способы приготовления передаются из поколения в поколения в семьях, другие берем из интернета и переделываем под себя. При этом (подчеркну!) продукция вся экологически чистая и полезная.



В номинации «Самое вкусное варенье» победу праздновала средняя школа №2 Черикова и Наталья Донцу. «Варенье – лучшее лекарство» больше всего удалось яслям-саду №6 райцентра. Награду за «Новый вкус» получил Чериковский участок почтовой связи, а лучшее «Бабушкино варенье» - у Чериковской детской школы искусств.



Открывало программу праздника шествие участников. Впервые команды дарили подарки Королеве варенья в виде фруктово-ягодных корзин и букетов. Все они послужили ингредиентами для коллективного приготовления «Варенья дружбы».



Заместитель директора Централизованной клубной системы Чериковского района Ольга Машкова с помощниками отвечала за этот процесс:



- К счастью, конкурсанты с пониманием отнеслись к этому моменту и не поставили перед нами невыполнимую задачу. На столе сливы, яблоки, виноград, черника, груши, апельсины – все сочетаемо между собой. Должно получиться вкусное фруктово-ягодное ассорти!



Оксана Алексеева курсировала между рядами в костюме баночки с вареньем. Она еще не пропустила ни один праздник-ярмарку, поэтому авторитетно заявляет, что из года в год «День варенья» растет и расширяется. «Становится больше участников, а значит разнообразнее линейка угощений. Раньше приезжали гости из России, что вносило дополнительный колорит, ведь они тоже делились своими секретами приготовления», - говорит она.



Дополнила праздник театрализованная концертная программа «Самый сладкий праздник лета», «Фруктово-ягодный кирмаш», выставка-продажа продукции пчеловодства, литературная площадка, экспозиция старинных самоваров, мастер-классы, эстрадные номера.



Минчанин Владислав Бабак заглянул в Чериков с супругой и большой компанией друзей. Именно они подсказали молодому человеку про «День варенья», а поскольку тот большой сладкоежка – сомнений по поводу поездки не было:



- Успел попробовать много разного варенья, но больше всего впечатлило из сосновых шишек и ежемалины. Кое-что даже прикупил домой. Не ожидал, что на празднике будет так многолюдно, при этом ему удалось сохранить теплую атмосферу. Здесь живут гостеприимные и сердечные люди!