Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Во время беседы Андрей Равков и Джейхун Байрамов обсудили актуальные вопросы белорусско-азербайджанского сотрудничества, взаимодействие двух стран на международных площадках.
– Стороны с удовлетворением констатировали стратегический характер двусторонних отношений, высказались в пользу продолжения поиска новых и расширения реализующихся проектов, а также активизации контактов после снятия пандемических ограничений, – отметили в пресс-службе.
Фото: посольство Беларуси в Азербайджане
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Равков вручил копии верительных грамот в МИД Азербайджана
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