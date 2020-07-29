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Равков рассказал о дальнейших мерах после задержания под Минском группы боевиков иностранной ЧВК

Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков рассказал журналистам о дальнейших мерах после задержания под Минском членов иностранной частной военной компании Вагнера. Соответствующие заявления он сделал по завершении совещания у Президента Беларуси с членами Совбеза, передает БЕЛТА.

Фото БЕЛТА

Андрей Равков пояснил, что на совещании обсуждался ряд вопросов в сфере национальной безопасности.

- Это связано в первую очередь с сегодняшним изменением обстановки, когда в утренние часы на территории республики в одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека - лица российского гражданства, которые принадлежат к частной военной компании Вагнера. Сейчас с ними проводится работа, задержанных опрашивают. Плюс один человек задержан в Гомельской области, - отметил госсекретарь Совбеза.

Он охарактеризовал ситуацию, как "очень неприятный факт", который не подтвержден Российской Федерацией.

- Потому что если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали, - сказал Андрей Равков.

Глава государства на совещании поставил ряд задач для элементов системы обеспечения национальной безопасности. Задачи в том числе касаются работы Министерства иностранных дел по отправке запросов и приглашению послов и Российской Федерации, и Украины для тех или иных пояснений и обсуждения соответствующих вопросов.

- Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек - это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу, - констатировал госсекретарь Совбеза.

Кроме того, Государственный пограничный комитет усилит оперативное прикрытие государственных границ.

- И в том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе, - отметил Андрей Равков. - Эти силы будут существенно усилены.

Президент также обратил внимание на безопасность проведения массовых мероприятий, в том числе связанных с избирательной кампанией.

- По усилению контроля за допуском в места проведения мероприятий, обеспечению безопасности, проверки людей. Потому что по организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления - снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности, - заявил Андрей Равков.

- Вся последующая информация, которая будет появляться, будет своевременно доводиться, общественность будет информироваться, - резюмировал он.

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