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«Раубичи» примут этап Кубка мира по фристайлу

На склонах спортивного комплекса «Раубичи» завтра стартует, пожалуй, главное спортивное событие нынешней зимы в Беларуси – этап Кубка мира по фристайлу. Международный календарь практически во всех видах спорта сейчас урезан сверх всякой меры, многие старты переносятся или отменяются, а здесь присутствует практически вся элита. Причем с серьезными надеждами на белорусский успех.


Наш этап Кубка мира по фристайлу, к слову, также перенесли. Изначально он должен был пройти позже – в феврале. Потом переехал. Фристайл также не избежал корректировок: два этапа и чемпионат мира были отменены. Причем чемпионат мира, который должен был принимать китайский Чжанцзякоу, предполагалось провести в формате тестовых соревнований будущей Олимпиады. На этом фоне перенос турнира в «Раубичах» на январь не выглядит проблемой. Тем более что погода позволяет организовать все без трудностей, запланированному здесь на начало февраля этапу Кубка Европы нынешний турнир также не мешает, да и сами соревнования приобретают еще большее значение. После их завершения до окончания предолимпийского сезона у лыжных акробатов останется всего два старта: февральский этап Кубка мира в США и мартовский – в Казахстане.

В отсутствие чемпионата мира каждый старт теперь – как отдельный экзамен. Неудивительно, что в Беларусь в итоге не прилетели только спортсмены из Китая. Причем, что интересно, в конце прошлого февраля, когда во всем мире уже говорили о пандемии и постепенно вводили ограничения, китайцы в «Раубичах» прыгали. Аж десять человек. Ксю Ментао и Ксю Сикун даже завоевали медали в женских соревнованиях. Нынче же в Китае очень строгий карантин, и фристайлисты вынуждены взять пример с оставшихся без Кубка мира биатлонистов. Хотя меры безопасности в «Раубичах» принимаются беспрецедентные – с ограничением перемещений, ПЦР-тестами для всех, кто хоть косвенно участвует в соревнованиях, и представителем Международной федерации лыжного спорта Андреа Ринальди, который решил лично проконтролировать соблюдение всех требований.


Для белорусской команды домашний этап Кубка мира всегда был особенным стартом. Календарь у акробатов небогат на события, а в нынешнем сезоне увидеть в деле наших фристайлистов и вовсе удавалось редко. При этом в команде произошли изменения. Учитывая, что у молодежи в Кубке Европы пока прошел только один этап – в начале декабря в Финляндии, – молодые спортсмены пробуют свои силы рядом с лидерами. И надо заметить, получается у ребят неплохо. Да, пока наш лучший результат этого сезона – второе место на этапе Кубка мира в Ярославле – принадлежит ветерану сборной Алле Цупер, а кроме нее ближе всех к пьедесталу подобрались Анна Гуськова, Павел Дик и Максим Густик, который в зачете Кубка мира расположился на четвертом месте. Но ближайшая смена также сумела удивить. В первую очередь – Макар Митрофанов. В свои 17 лет он проводит полноценный взрослый сезон, причем умудряется конкурировать с лидерами Кубка мира. Лучший результат – шестое место на соревнованиях в Ярославле. К слову, сумел перепрыгнуть даже лидера общего зачета россиянина Илью Бурова, а заодно регулярно оставляет не у дел более опытных товарищей по белорусской сборной Дмитрия Мазуркевича, Павла Дика и Станислава Гладченко. Согласитесь, серьезная заявка и на домашний этап Кубка мира! Тем более что в десятку в нынешнем сезоне попадал и 19-летний Игорь Дребенков. У девушек молодое поколение не столь активно, но при этом 16-летняя Анастасия Андриянова уже несколько раз оказывалась в топ-20, так что для нее нынешний сезон может стать настоящим трамплином в карьере. 



В нынешнем сезоне спорткомплекс «Раубичи» уже принимал международные соревнования – этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам, и создавать антикоронавирусные «пузыри» здесь умеют. Сам перенос соревнований по фристайлу, по словам директора РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» Александра Гагиева, лишь помог устроителям оптимизировать усилия и график, а уже наработанный опыт позволяет чувствовать себя уверенно даже при возникновении нештатных ситуаций.

– Для нас перенос этапа Кубка мира по фристайлу на более ранний срок даже на руку. В «Раубичах» все готово. Провели Кубок мира – не нужно заново готовиться к этапу Кубка Европы. Многие команды и вовсе останутся в «Раубичах». Некоторые – в полном составе. В итоге для всех плюсов больше, чем минусов. На февраль в нашем спорткомплексе запланирован финал «Снежного снайпера». Если бы фристайл не перенесли, пришлось бы принимать какие-то меры, чтобы эти соревнования не мешали друг другу. Тем более сейчас, когда есть требования по изоляции, дистанцированию. В принципе, все эти меры мы уже изучили и отработали. Напомним, что именно прошлогодний этап Кубка мира по фристайлу в «Раубичах» стал первыми соревнованиями, на которых мы отрабатывали эти ограничения. Сейчас уже проще. Все участники разделены, спортсмены живут по одному в номере. Наша сборная разместилась на четвертом этаже, где в гостинице самые лучшие условия. Из-за этого расселения, кстати, на другие базы временно пришлось переместить тех спортсменов, которые находятся у нас на сборах. Питание также организовано по определенному протоколу. За каждой командой закреплен отдельный участок в ресторане, свои столы. У одного из российских спортсменов оказался положительный тест на коронавирус, поэтому вся сборная проходит дополнительные обследования, а питание для команды организовано в номерах. Для нас это, конечно, дополнительные трудности, потому что все спортсмены заказывают разное меню и пищу нужно доставлять индивидуально. Но мы справляемся.

С самой организацией соревнований, по словам Гагиева, проблем нет. Если год назад снег сумели наскрести только на формирование склона и трамплина, а вокруг по большей части пробивалась февральская трава, то сейчас покрова предостаточно. Тем более что в спорткомплексе еще до снегопадов успели создать достаточно большой запас – порядка семи-восьми тысяч кубометров снега. Прибывшие в «Раубичи» представители FIS принятые меры и созданные для спортсменов условия оценили высоко. По словам Андреа Ринальди, претензий у Международной федерации нет и в будущем белорусский этап Кубка мира останется в календаре. При этом у организаторов и Александра Гагиева есть еще более амбициозные планы:

– Мы завершаем проект реконструкции склона для фристайла. В итоге получим сооружение, отвечающее самым современным требованиям: с раздевалками, снежными пушками, системой охлаждения на трамплинах и новым судейским домиком. Запланированы земляные работы на самом склоне. Если все будет идти по плану, через сезон этот проект будет реализован. Есть планы и с точки зрения развития могула. Рейс-директор FIS сказал, что, если бы в «Раубичах» был полноценный склон для могула, Беларусь даже могла бы получить чемпионат мира! Это более отдаленные планы, как и идеи по реконструкции трамплинов. Мы собираемся двигаться шаг за шагом. Лыжно-биатлонную часть спорткомплекса уже практически привели в порядок. Теперь будем заниматься оставшимися объектами.

Из-за пандемии коронавируса этап Кубка мира по фристайлу в «Раубичах» будет проходить без зрителей. Однако соревнования можно посмотреть в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Квалификация у мужчин и женщин начнется завтра в 17:30, а в 19:00 стартуют финалы. 

Фото БЕЛТА и Сергея Сивухи
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