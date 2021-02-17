Рациональная альтернатива: диетолог рассказал, чем заменить аллергенные продукты

Рыба
Отличной заменой этого продукта станет индейка.
– Такая замена действительно может быть уместна, потому что белковый состав рыбы и птицы существенно отличается, – заметил Михаил Гинзбург.
Также, по словам врача, в рацион аллергика отлично впишутся кальмары.
– Белок по аминокислотной последовательности кальмара и рыбы, может, и похож, но те формы белка, которые при этом возникают, конечно же, разные, – сказал диетолог.
Коровье молоко
Врач обратил внимание на то, что аллергеном всегда является какая-то белковая последовательность, поэтому продукт без лактозы не поможет в данной ситуации.
– Единственное, что должен добавить, аллергия на молоко бывает весьма редко. При этом иногда заболевание проявляется только на коровье, а не на козье, – отметил Михаил Гинзбург.
Врач посоветовал пить больше овсяного и кокосового молока, так как в них содержится необходимый человеку белок, углеводы и жир.
Орехи
Данный продукт обладает довольно полезным сбалансированным составом полиненасыщенных жирных кислот омега-3, омега-6, а также содержит ряд витаминов и минералов. Аллергикам стоит обратить внимание на аналогичные продукты, в том числе на кунжутные и льняные семена, тыквенные семечки.
– Семена достаточно близкие к орехам продукты. Например, льняное семя – это более богатый из растительных источник омега-3, – обратил внимание диетолог.
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