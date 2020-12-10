РАТА: в агентствах все еще решают вопросы с несостоявшимися поездками белорусов

В агентствах все еще решают вопросы с несостоявшимися поездками белорусов. Об этом sb.by рассказала председатель Республиканской ассоциации туристических агентств (РАТА) Елена Кудлакова.
Напомним, многие туристы, планировавшие вылететь на отдых весной-летом этого года, из-за пандемии оказались перед вынужденным выбором: перенести поездку на более поздний срок, поменять на тур в другую доступную страну, организованно провести отпуск на родине или забрать деньги за путевку. С последним вариантом согласились немногие. Ранее, в середине июля, директор Департамента по туризму Минспорта и туризма Ирина Воронович отметила, что примерно 15 процентов туристов настаивали на безоговорочном возврате средств. В то же время туркомпании просили войти в положение и подождать. Мол, деньги уже перевели партнерам за границу, на переговоры и возврат нужно время.
Кроме того, сейчас рассматриваются и запросы по поводу переноса летнего отдыха на 2021 год.
– Многие направления в этом сезоне так и не открылись для наших туристов. Например, Греция, Кипр, Испания. А значит, не по всем турам мы смогли договориться с зарубежными партнерами о возврате денег. Но турагенты и туроператоры ведут переговоры о вариантах урегулирования ситуации, чтобы сохранить средства туристов. По тем странам, которые открылись и туда самолеты отлетали летний сезон, среди них, в частности, Албания, Турция, Египет, Тунис, деньги в процессе возврата. Он начался с момента начала полетной программы, порой с помощью взаимозачетов по вновь проданным турпакетам, и продолжается по сей день. Крайний срок, заявленный нам многими партнерами, – до конца декабря этого года, – отметила Елена Кудлакова.
Помимо этого, туркомпании частично возвращают туристам средства и за счет свой прибыли. Впрочем, о больших суммах говорить сейчас не приходится: туротрасль – одна из тех, кто острее ощущает последствия пандемии.
Фото: БЕЛТА
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РАТА: в агентствах все еще решают вопросы с несостоявшимися поездками белорусов
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