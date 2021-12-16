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  2. Доходы от экспорта картофеля за десять месяцев этого года выросли в полтора раза

Доходы от экспорта картофеля за десять месяцев этого года выросли в полтора раза

За десять месяцев этого года за рубеж продано картофеля на 53 миллиона рублей. Это в полтора раза больше, чем за соответствующий период 2020-го, сообщает Белстат.


Увеличение доходов от экспорта произошло на фоне снижения поставок в физическом весе на 15 процентов. Помог рост цен на внешних рынках, которые за год увеличились на 85 процентов.

Львиная доля продаж пришлась на Россию. Реализация туда картофеля выросла почти в три раза по объемам и более чем в пять раз – в деньгах.

По всем параметрам вырос экспорт капусты. Но если в тоннах ее продано лишь на восемь процентов больше прошлогоднего, то по стоимости благодаря росту цен – на 234. Основным покупателем также была Россия.

gedroiz@sb.by

Фото БЕЛТА

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