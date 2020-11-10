Растительные масла и кормовые добавки обеспечили более 40% экспорта сельхозпродукции через БУТБ

, – сообщил пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.Еще одним фактором, оказавшим положительное влияние на динамику продаж, стал запуск экспортных торгов свекловичным жомом и мелассой. За полтора месяца через БУТБ реализовано 12,7 тыс. т данной продукции на сумму $1,8 млн. Основной рынок сбыта – страны Евросоюза.По словам пресс-секретаря, ценовой тренд в текущем году можно охарактеризовать как восходящий. Экспортные биржевые котировки на растительные масла и кормовые добавки растут примерно с середины весны. Например, рапсовое масло, которое является одной из самых востребованных товарных позиций, подорожало с $ 656 за тонну в апреле до $ 846 в октябре., – отметил Роман Янив.ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ – одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи – содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.