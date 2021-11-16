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  2. Рассвет в лагере беженцев у польского погранперехода. День девятый

Рассвет в лагере беженцев у польского погранперехода. День девятый

Рассвет в лагере беженцев у польского погранперехода. День 9-й.

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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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