Главная Рассвет в лагере беженцев у польского погранперехода. День девятый Опубликовано: 16.11.2021 08:55:23 1828 Рассвет в лагере беженцев у польского погранперехода. День девятый Рассвет в лагере беженцев у польского погранперехода. День 9-й. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Фото: Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы граница беженцы Людмила ГЛАДКАЯ Написать автору Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК Версия для печати Новости и статьи