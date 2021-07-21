Такую информацию в публикации сообщил официальный орган общественных наблюдательных комиссий «Газета ОНК».
«По нашей информации, Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств. В ближайшее время мы опубликуем подробности», – уточняется в издании.
Напомним, что ранее 19-летний Ильназ Галявиев хотел совершить самоубийство в казанском СИЗО-1, но не смог довести начатое до конца. 11 мая Галявиев расстрелял девять человек в школе № 175 в Казани. 23 человека пострадали в результате нападения, более 10 детей госпитализировали.
Фото: «Газета ОНК»
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Расстрелявший девять человек в казанской школе Ильназ Галявиев признан невменяемым
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