Рассказываем, как выглядит и сколько будет стоить первый кроссовер Ferrari

Первый кроссовер Ferrari Purosangue получит две версии - с передним (под капотом) и средним (за спинами пассажиров) расположением двигателя, рассказал технический директор «Феррари» Майкл Лейтерс.





«В версии с передним расположением мотора мы должны предусмотреть еще много подверсий. С посадочной формулой 2+2, 4+ и так далее», - отметил он. То есть кроссовер будет иметь как пятидверную, так и трехдверную модификации.

Purosangue будет построен на базе купе Ferrari Roma GT.





По словам Лейтерса, платформа Purosangue может оснащаться двигателями V6, V8 или V12, пишет autoexpress.

Кроссовер может получить и гибридную силовую установку, но это будет явно не V12.

«Если честно, электрифицировать V12 — значит создать очень тяжелую и большую машину. Поэтому в идеале электрификация должна сочетаться с двигателями меньшего объема и размера», — заявил директор по маркетингу Ferrari Энрико Галлиера.





Премьера первого кроссовера Ferrari должна состояться в следующем году. Порядок ценообразования, видимо, будет таков: если Ferrari Roma GT будет стоить около 230 000 долларов, то цена Purosangue составит около четверти миллиона долларов.

Как заявляли ранее в менеджменте «Феррари», первый кроссовер итальянской марки будет радикально отличаться от предложений других автопроизводителей в этом сегменте, а главным испытанием для инженеров стало создание более универсального и комфортного пространства с сохранением спортивного ДНК Ferrari.

Ожидается, что кроссовер обзаведется регулируемый дорожным просветом, пассажиры заднего ряда получат собственную развлекательную систему.

Предполагают, что длина новинки составит около пяти метров.

Фото: autoexpress.co.uk, Ferrari

