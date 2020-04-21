Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+10 oC
USD: 2.45
EUR: 2.66
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Рассказываем, как выглядит и сколько будет стоить первый кроссовер Ferrari

Рассказываем, как выглядит и сколько будет стоить первый кроссовер Ferrari

Первый кроссовер Ferrari Purosangue получит две версии - с передним (под капотом) и средним (за спинами пассажиров) расположением двигателя, рассказал технический директор «Феррари» Майкл Лейтерс.


«В версии с передним расположением мотора мы должны предусмотреть еще много подверсий. С посадочной формулой 2+2, 4+ и так далее», - отметил он. То есть кроссовер будет иметь как пятидверную, так и трехдверную модификации.

Purosangue будет построен на базе купе Ferrari Roma GT. 


По словам Лейтерса, платформа Purosangue может оснащаться двигателями V6, V8 или V12, пишет autoexpress.

Кроссовер может получить и гибридную силовую установку, но это будет явно не V12.

«Если честно, электрифицировать V12 — значит создать очень тяжелую и большую машину. Поэтому в идеале электрификация должна сочетаться с двигателями меньшего объема и размера», — заявил директор по маркетингу Ferrari Энрико Галлиера.


Премьера первого кроссовера Ferrari должна состояться в следующем году. Порядок ценообразования, видимо, будет таков: если Ferrari Roma GT будет стоить около 230 000 долларов, то цена Purosangue составит около четверти миллиона долларов.

Как заявляли ранее в менеджменте «Феррари», первый кроссовер итальянской марки будет радикально отличаться от предложений других автопроизводителей в этом сегменте, а главным испытанием для инженеров стало создание более универсального и комфортного пространства с сохранением спортивного ДНК Ferrari.

Ожидается, что кроссовер обзаведется регулируемый дорожным просветом, пассажиры заднего ряда получат собственную развлекательную систему.

Предполагают, что длина новинки составит около пяти метров.

Фото: autoexpress.co.uk, Ferrari

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
ВОЗ считает, что коронавирус имеет животное происхождение
Молочная продукция белорусских предприятий поедет во Вьетнам
Определена продолжительность жизни коронавируса на поверхности предметов
На Минщине прошел областной этап акции «Во славу общей Победы!»
В Гродно по инициативе БРСМ состоялось выступление представителей молодежных субкультур перед медиками
Фото в Instagram теперь можно делать объемными
Биржа: российский рубль подешевел, доллар и евро подорожали
Минобразования: все школы обеспечены необходимыми дезсредствами
Более 11 тысяч тонн березового сока собрали лесхозы в 2020 году
Чемпионат Германии по футболу может возобновиться 9 мая
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Им, гагарам, недоступно
Караев: белорусы стали более ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции
Таможенники оформили в первоочередном порядке 77 тыс. тонн товаров первой необходимости
Большинству предприятий американского штата Теннесси разрешили возобновить работу с 1 мая
Какие новые аттракционы появятся в столичных парках
В Ждановичах недовольный ценами на водку покупатель угрожал продавцам пистолетом
Началось зарыбление самых популярных рыбацких водоемов: пополнение в Чигиринском водохранилище
С 1 мая сотрудники органов внутренних дел начнут охрану общественного порядка в массовых зонах отдыха
Пятая часть введенного в I квартале жилья в Минске построена для нуждающихся
Границы Шенгенской зоны останутся закрытыми до лета
Financial Times посоветовала послушать белорусскую группу
мнение
Андрей ЧЕРНОБАЙ
Амнистия состоится, помилование — возможно
Авторы
СКАНИРУЙТЕ