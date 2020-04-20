Рассказать о ветеране Великой Отечественной жители Минщины могут на специальном сайте

Минский облисполком запустил проект «Минщина гордится», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба облисполкома.

— На созданном интернет-портале podvig.minsk-region.by каждый желающий может рассказать о своих близких, уроженцах центрального региона, которые приближали как могли День Победы, — проинформировали в пресс-службе. — На сайте доступен раздел, где можно добавить ветерана в базу данных, заполнив всю информацию, имеющуюся у вас. Таким образом создатели портала хотят сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в Великую Победу. Фотографии, имена, звания и должности — все это должно стать достоянием будущих поколений.

В облисполкоме добавили, что на сайте также работает раздел «Свидетели Победы». В нем можно ознакомиться с биографиями ветеранов, живущих сейчас в Минской области. Доступна возможность просмотра данных по районам и поиска ветеранов по фамилии. В рубрике «Видео» собраны тематические фильмы. База будет пополняться новыми видеороликами.

Добавить историю участника Великой Отечественной войны можно как на главной странице, так и в разделе «Добавить участника». После модерации информация появится на сайте.

— В настоящее время в Минской области проживает более 600 ветеранов Великой Отечественной войны, более 400 являются непосредственными участниками боевых действий, — отметили в облисполкоме. — Они живые свидетели истории. Ветераны бережно хранят воспоминания прошлого, которые помогают нам восстановить и воспроизвести события прошедшей войны, оставившей неизгладимый рубец на сердце Беларуси.