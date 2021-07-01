Пользователи увидят третье поколение мобильных телефонов с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold раньше, чем планировалось, передает РИА Новости.
Согласно информации портала 91mobiles, в новинку установят два экрана, один из них будет гибким. Сведения о характеристике матриц пока не раскрываются, однако известно, что в основу экрана ляжет подэкранная селфи-камера.
Как и у предшественника, работа нового смартфона будет построена на процессоре Qualcomm – флагманском Snapdragon 888. В максимальную версию установят накопитель в 512 ГБ. Основной модуль камер получит три сенсора по 12 Мп каждый: основной, сверхширокоугольный и телефото.
По информации инсайдеров, презентация нового устройства пройдет уже в этом месяце. Приобрести смартфоны пользователи смогут в августе-сентябре. В настоящий момент точная цена новинки неизвестна. Однако сообщается, что Galaxy Z Fold3 останется самой дорогой моделью южнокорейского производителя.
Фото: РИА Новости
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Рассекречен самый дорогой смартфон Samsung
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