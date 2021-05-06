Рассекречен Apple iPhone 13

В видео ссылаются на сравнение iPhone 12 Pro Max и iPhone 13 Pro Max, которое сделал эксперт Льюис Хилсинтегер. На видео макеты, но автор утверждает, что они сделаны на базе слитых в сеть чертежей.Он подтвердил одно важное нововведение, которое давно ждут пользователи Apple. iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получат дисплей LTPO OLED с частотой обновления в 120 Гц. Поставщиком, кстати, будет компания Samsung gisplay – они уже использовали такие экраны в своих флагманских смартфонах.Предполагается, что iPhone 13 Pro Max будет очень схож со своим предшественником. Отличия совсем незначительные. "Челка" вверху экрана может уменьшиться, сенсоры Face ID будут расположены ближе друг к другу, а динамик переедет в верхнюю часть корпуса. Изменения ждут и основную камеру: три объектива станут больше – возможно, из-за внедрения системы оптической стабилизации.Как ранее сообщали многие инсайдеры, светосила основного сенсора iPhone 13 Pro Max изменится с 1,6 до 1,5. Сами камеры будут располагаться по диагонали друг с другом. Это, возможно, и станет главным визуальным отличием новой линейки. Никаких различий в расположении кнопок, скорее всего, не будет. Разъем Lightning также останется на своем прежнем месте.Фото: скриншоты видео