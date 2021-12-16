Раскрыты технические характеристики и интерьер нового Genesis G90

Многие дизайнерские решения роскошный седан позаимствовал у концепта Genesis Concept X, который был представлен в марте текущего года. Как и другие последние модели Genesis, новое транспортное средство получило двухполосную диодную головную оптику, при этом сами линии гораздо тоньше. Вдобавок повторители поворотников на передних крыльях также выполнены в виде полосок, как у концепта. Капот объединен с крыльями для уменьшения числа зазоров, а дверные ручки выдвижные. Сохранилась пятиугольная радиаторная решетка с объемным наполнением.Ближний свет в фарах Two Line выполнен по технологии массива микролинз (MLA, Micro Lens Array), поэтому компании удалось уменьшишь размеры «полосок», сделав оптику самой тонкой в модельном ряду.Вместе со стандартным седаном представлен и удлиненный: лимузин лишился глухой центральной вставки, у него теперь растянуты задние двери. Вместе с тем у длиннобазной машины больше хромированного декора снаружи, к этому исполнению также положены 20-дюймовые колеса с особым дизайном.Салон полностью новый. В отделке интерьера G90 использованы стекло, алюминий и кожа. Деревянные вставки в угоду экологии сделаны с использованием переработанной макулатуры. Виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедиасистемы все так же объединены, но при этом их разделяет декоративная вставка, растянувшаяся почти на всю переднюю панель. А еще табло теперь возвышается над передней панелью. Дефлекторы обдува спрятали в одну линию, блок управления климатом сделали сенсорным, шайбы трансмиссии и мультимедийной системы на центральной консоли различаются визуально и тактильно, причем селектор коробки вибрирует при включении задней передачи.Обычному седану полагается турбомотор 3,5 T-GDi мощностью 380 лошадиных сил и 530 Нм крутящего момента в паре с восьмидиапазонным «автоматом», привод задний или полный. Длиннобазная четырехдверка оснащается этим же мотором, но дополнена 48-вольтовым электрическим нагнетателем e-S/C. Привод исключительно полный. Отдача такого варианта пока не называется.Адаптивная подвеска Preview-ECS, которую получило новое транспортное средство, подстраивается под дорожные условия, используя данные фронтальной камеры и навигатора: она приподнимет кузов на 10 или 25 мм, если впереди есть неровности. При этом за 100 метров до того, как машина окажется на таком участке дороги. А при движении по крутому склону будет приподнята только передняя ось. Подвеска Preview-ECS есть и у обычного автомобиля, и у лимузина, но на G90 Lоng она дополнена многокамерной пневмоподвеской с автоматической регулировкой дорожного просвета и подруливающей задней осью. На низких скоростях они смогут поворачиваться на угол до 4 градусов, на высоких – на 2.Фото: скриншот видео