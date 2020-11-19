Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Раскрыты правила проведения "Евровидения-2021"

Раскрыты правила проведения "Евровидения-2021"

Обязательное условие – предварительная запись своих живых выступлений на видео, сообщает РИА Новости.

Фото: globallookpress.com

– Должно быть отснято живое выступление артиста из каждой страны. Вдруг он не сможет приехать в Роттердам на финал из-за сложившейся ситуации с коронавирусом, либо будет отправлен на карантин уже там, – пояснили в пресс-службе конкурса.

Артисты смогут сделать запись своего живого выступления в студии у себя в стране. Результат работы нужно предоставить до начала конкурса. Ролик должен быть уникальным и нигде не публиковаться до конкурса (он пройдет в мае 2021 года). 

Запись выступления разрешена в три дубля. Глава делегации выберет, какой материал отправить организаторам. Во время записи будет прямая трансляция, позволяющая исполнительному руководителю "Евровидения", независимому наблюдателю за голосованием и представителю вещателя-организатора следить за записью, помогать и поддерживать, контролировать честность проведения конкурса.

Ранее сообщали, что прорабатываются четыре возможных варианта проведения нового конкурса. Среди них есть и привычный формат музыкального состязания, и онлайн-формат. Окончательное решение о том, как пройдет "Евровидение", примут в начале 2021 года. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В пункте пропуска «Мокраны» у водителя изъяли штык-нож. Он оказался сувенирным
Врач рассказал, как употребление мата влияет на мозг
Renault разработает бюджетный семиместный кроссовер на базе нового Sandero
Раскрыты правила проведения "Евровидения-2021"
Медведев победил Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР
Фотофакт. 10-й международный фестиваль света в Гуанчжоу
Баскетболисты минского клуба «Цмокi» ставят на уши Лигу чемпионов
В Минске прошел Предпринимательский форум Innstart BSU 2020
Ученые выяснили, насколько эффективно маски защищают от коронавируса
Палата представителей увековечит память депутатов Верховного Совета БССР, погибших и пропавших без вести во время ВОВ
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Смотрят в книгу
47 госпредприятий пополнят фонд национального развития
Тарасенко: мы сейчас работаем над тем, чтобы население понимало, что беспечное поведение увеличивает риск инфицирования коронавирусом
Водителя обвинили в езде на скорости 1377 километров в час
Врач назвал верный признак рака поджелудочной железы на ранней стадии
При пожаре в Смолевичском районе погиб мужчина и пострадала женщина
В Шумилинском районе мужчина убил знакомого
Определились все полуфиналисты Лиги наций УЕФА
Наш корреспондент вместе с сотрудниками милиции проверил, как в Минске соблюдается закон о зонах, свободных от курения
Более 56 млн человек в мире заразились коронавирусом
Перхоть оказалась симптомом опасной болезни
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Шабаш отменяется
Мы побывали в 336-й реактивной артиллерийской бригаде, где стоят на вооружении грозные «Полонезы»
Смертность из-за коронавируса в США достигла наивысших показателей за последние полгода
Тайфун "Вамко" нанес Филиппинам ущерб на сумму более $200 млн
Специалисты РИКЗ рассказали, какие ошибки из года в год допускают абитуриенты на Централизованном тестировании
Пандемия: ЮНИСЕФ предупредил о "потерянном поколении" детей
В Гомеле горела окрасочная камера в автосервисе
В Могилеве начали собирать рождественские подарки для детей-сирот
Ноги Кристины Асмус на новом фото в Instagram стали предметом обсуждения
Премьер Японии назвал ситуацию с коронавирусом в стране максимально тревожной
Узнали, какая одноразовая посуда с нового года под запретом в общепите
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ошеломленные телеграмами
Минчанин разместил в сети адрес начальника Центрального РУВД
Качество уборки, обучение клинеров, конкурентные преимущества: Госстандарт предлагает клининговым компаниям пройти сертификацию
Беларусь и Узбекистан готовят заседание межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству
В Минске в прошлом году зарегистрировали первый брак 22 жениха старше 60 лет
Трамп не планирует проводить очный саммит G7 в этом году
Среди лучших почтальонов Свислочского района – Ирина Заяц из отделения почтовой связи Свислочь-1
Почему в Беларуси резко увеличилось число специальных помещений для выращивания конопли?
В ПолесГУ будут готовить биохимиков
Пять лет подряд по 5 процентов в год прибавляет в производстве молока Брестская область
Российские космонавты завершили работы за бортом МКС
мнение
Наталья ЧАСОВИТИНА
Котлета из пробирки
21 ноября пройдут прямые телефонные линии с представителями руководства регионов
КГК Витебской области выявил факты неэффективного использования фермерами земель
Процедуру нужно упрощать: новое законодательство о несостоятельности и банкротстве должно повысить эффективность экономики
Авторы
СКАНИРУЙТЕ