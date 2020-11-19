Раскрыты правила проведения "Евровидения-2021"

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– пояснили в пресс-службе конкурса.Артисты смогут сделать запись своего живого выступления в студии у себя в стране. Результат работы нужно предоставить до начала конкурса. Ролик должен быть уникальным и нигде не публиковаться до конкурса (он пройдет в мае 2021 года).Запись выступления разрешена в три дубля. Глава делегации выберет, какой материал отправить организаторам. Во время записи будет прямая трансляция, позволяющая исполнительному руководителю "Евровидения", независимому наблюдателю за голосованием и представителю вещателя-организатора следить за записью, помогать и поддерживать, контролировать честность проведения конкурса.Ранее сообщали, что прорабатываются четыре возможных варианта проведения нового конкурса. Среди них есть и привычный формат музыкального состязания, и онлайн-формат. Окончательное решение о том, как пройдет "Евровидение", примут в начале 2021 года.