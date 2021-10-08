Раскрыты характеристики смартфона Redmi Note 11 от Xiaomi

У нового смартфона Redmi Note 11 будет AMOLED-дисплей. Отмечается, что частота обновления изображения вырастет до 144 Гц. За производительность будет отвечать чипсет среднего класса Qualcomm Snapdragon 778G.С этой моделью Xiaomi намерена привнести в сегмент среднебюджетных смартфонов сверхбыструю зарядку: устройство будет поддерживать 120-ваттную проводную зарядку.Дата запуска новинки пока не раскрывается.