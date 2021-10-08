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  2. Раскрыты характеристики смартфона Redmi Note 11 от Xiaomi

Раскрыты характеристики смартфона Redmi Note 11 от Xiaomi

Новое поколение смартфонов Redmi Note от Xiaomi получит иную платформу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station.

Фото: РИА Новости

У нового смартфона Redmi Note 11 будет AMOLED-дисплей. Отмечается, что частота обновления изображения вырастет до 144 Гц. За производительность будет отвечать чипсет среднего класса Qualcomm Snapdragon 778G.

С этой моделью Xiaomi намерена привнести в сегмент среднебюджетных смартфонов сверхбыструю зарядку: устройство будет поддерживать 120-ваттную проводную зарядку.

Дата запуска новинки пока не раскрывается.
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