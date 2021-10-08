Раскрыты характеристики смартфона Redmi Note 11 от Xiaomi

Новое поколение смартфонов Redmi Note от Xiaomi получит иную платформу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station.
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У нового смартфона Redmi Note 11 будет AMOLED-дисплей. Отмечается, что частота обновления изображения вырастет до 144 Гц. За производительность будет отвечать чипсет среднего класса Qualcomm Snapdragon 778G.
С этой моделью Xiaomi намерена привнести в сегмент среднебюджетных смартфонов сверхбыструю зарядку: устройство будет поддерживать 120-ваттную проводную зарядку.
Дата запуска новинки пока не раскрывается.