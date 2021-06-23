Немецкая автомобилестроительная компания Audi рассказала об основных технических особенностях новой RS 3. Отмечается, что в хетчбэке и седане установят пятицилиндровый турбомотор 2.5 TFSI с более высокой отдачей. Новинка также получит систему RS Torque Splitter, которая руководит распределением тяги между задними колесами и позволяет использовать режим дрифта, передает Motor.ru.
Согласно информации разработчиков, встроенный в заднюю ось механизм RS Torque Splitter может передавать на каждое колесо до 1750 Нм момента. Его основу составляют актуаторы, два пакета фрикционов и независимых блоков управления, которые учитывают скорость вращения колес, активную передачу и другие параметры транспортного средства, а также согласовывают работу узла с одним из доступных ездовых профилей.
Всего у новинки их будет пять: Comfort/Efficiency, Auto, Dynamic, RS Performance и RS Torque Rear. В первом момент распределяется в основном в пользу передней оси, но чем дальше, тем баланс больше смещается к задней. Так, режим RS Performance Mode предназначен для использования на треке в сочетании с полусликами Pirelli P Zero Trofeo R, а пресет RS Torque Rear позволяет отправлять машину в управляемый занос.
Новый автомобиль оснастят турбомотором 2.5. На транспортных средствах прошлого поколения, а также на моделях TT RS и RS Q3 данный агрегат выдает 400 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента, однако для RS 3 его отдачу планируют довести до 420 сил и 500 Нм. Отмечается, что до ста RS 3 будет разгоняться за 3,8 секунды, а максимальная скорость с опциональными углеродокерамическими тормозами будет равна 290 километрам в час.
Фото: Audi
Опубликовано:
947
Раскрыты главные технические особенности нового Audi RS 3
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter