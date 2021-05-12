Анемия, или низкое содержание гемоглобина в крови, возникает не только из-за дефицита железа. Причин гораздо больше, заявил в программе "О самом главном" телеведущий, врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– Анемия – это заболевание, которое может возникнуть по разным причинам. Существуют специальные лабораторные анализы, куда помимо уровня гемоглобина входят различные анализы, например цветовой показатель крови, распределение гемоглобина в эритроците, среднее количество гемоглобина, уровень ферритина и трансферрина. Чтобы точно выявить форму анемии, нужно в обязательном порядке сделать эту развернутую панель анализов, – обратил внимание специалист.
По словам врача, малокровие часто возникает из-за дефицита железа в рационе. Проблема особенно характерна для людей, придерживающихся строго веганского питания.
– Большая часть железа поступает в организм из продуктов животного происхождения. Поэтому проблема решается легко – нужно изменить рацион, – добавил Сергей Агапкин.
Еще одной причиной анемии может стать дефицит витамина В12 или его плохая усвояемость из-за низкой кислотности желудочного сока.
Некоторые пациенты страдают от малокровия из-за нехватки фолиевой кислоты в организме, а также по причине воспалительных процессов и хронических кровопотерь.
– Бывают ситуации, когда у человека, например, есть язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки. Ранки в них постоянно слегка кровоточат, что приводит к мизерной, но регулярной кровопотере, – заключил Сергей Агапкин.
Фото: pixabay.com
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Раскрыты главные причины анемии
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