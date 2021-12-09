SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 2.87
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Раскрыты два неочевидных признака проблем со щитовидной железой

Раскрыты два неочевидных признака проблем со щитовидной железой

Прибавка в весе – веский повод проверить состояние щитовидной железы. Также насторожить должны отеки, предупредил в эфире программы "Жить здорово" врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.


– Часто бывает так, что даже у физически активных людей, которые соблюдают определенный режим питания, идет набор веса. Щитовидная железа выполняет колоссально важную роль – это энергетический стимулятор нашего организма, который обеспечивает функционирование всех биохимических процессов. Если работает щитовидная железа, работает весь организм, – обратил внимание Дмитрий Шубин.

По словам врача, если у пациента наблюдается набор веса и отечность, значит, вероятно, у него развивается гипотиреоз – заболевание эндокринной системы, характеризующееся недостатком гормонов щитовидной железы. В результате этого обменные процессы в организме замедляются, происходит откладывание жира и задержка воды.

– Прибавка в весе – это повод проверить щитовидную железу, – отметила врач-терапевт доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева и добавила, что решить проблему можно благодаря приему гормонов щитовидной железы в таблетках, однако назначать их должен только врач.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы