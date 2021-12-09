Раскрыты два неочевидных признака проблем со щитовидной железой

Прибавка в весе – веский повод проверить состояние щитовидной железы. Также насторожить должны отеки, предупредил в эфире программы "Жить здорово" врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
– Часто бывает так, что даже у физически активных людей, которые соблюдают определенный режим питания, идет набор веса. Щитовидная железа выполняет колоссально важную роль – это энергетический стимулятор нашего организма, который обеспечивает функционирование всех биохимических процессов. Если работает щитовидная железа, работает весь организм, – обратил внимание Дмитрий Шубин.
По словам врача, если у пациента наблюдается набор веса и отечность, значит, вероятно, у него развивается гипотиреоз – заболевание эндокринной системы, характеризующееся недостатком гормонов щитовидной железы. В результате этого обменные процессы в организме замедляются, происходит откладывание жира и задержка воды.
– Прибавка в весе – это повод проверить щитовидную железу, – отметила врач-терапевт доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева и добавила, что решить проблему можно благодаря приему гормонов щитовидной железы в таблетках, однако назначать их должен только врач.
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