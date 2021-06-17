Головная боль и разбитое состояние утром может быть вызвано ночным апноэ, причиной которого является храп. Об этом в эфире программы “Жить здорово” рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
По словам невролога, пациентам, страдающим от головной боли после пробуждения, сперва необходимо убедиться, что внутри головы нет никаких патологий.
– Если системно изо дня в день утром просыпаетесь с головной болью, обязательно пройдите МРТ-обследование. Вы сделаете программу под названием “головная боль”, где будут изучены череп, мозг, шейный отдел позвоночника, сосуды шеи, артерии и вены головы, – объяснил Дмитрий Шубин.
Если патологии, в том числе опухоли, аневризм и мальформации, в результате обследования выявлены не будут, нужно проверить, не является ли причиной головной боли ночное апноэ, или остановка дыхания, вызванная храпом.
– У людей с избыточным весом, ожирением и короткой шеей храп является очень частой причиной утренней разбитости и головной боли, – обратил внимание невролог.
Дмитрий Шубин добавил, что в случае, если ни одна из перечисленных причин не подтвердиться, следующим шагом должна стать замена подушки и матраса на более удобные. Также необходимо выбрать другую позу для сна.
Фото: pixabay.com
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Раскрыто неожиданное последствие храпа
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