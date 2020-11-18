Раскрыто название самой популярной песни всех времен

Важное уточнение – рейтинг составляло популярное приложение Shazam, которое позволяет пользователям распознавать треки по звучанию, пишет Lenta.ru.
Не будем тянуть интригу: фаворитом стала песня Dance Monkey австралийской исполнительницы Tones and I. Этот трек в приложении пользователи пробовали распознать 33 миллиона раз. Как уточняет BBC, на втором месте расположилась композиция Prayer in C, а на третьем – трек Let Her Go.
Победительница рейтинга отметила, что благодаря поиску в приложении ей удалось нарастить количество подписчиков.
Фото: abc.net.au
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