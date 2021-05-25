Раскрыто крупное мошенничество: 39-летняя минчанка завладела чужими средствами в размере не менее 750 тысяч долларов

Подробности рассказали в ГУБОПИК МВД.- пояснили в ведомстве.В милиции также добавили: еще четверо человек купились на историю с приобретением земельного участка. Они лишились 20 тысяч долларов. Кроме того, мошеннице удалось трижды продать взятые в лизинг автомобили.Самым крупным, как рассказали в ГУБОПИК МВД, стал обман 30-летнего столичного жителя. Парень продал полученный в наследство строительный бизнес и все деньги передал аферистке. Он также брал в долг, чтобы помочь ей. Всего он передал подозреваемой около полумиллиона долларов.К своим кредиторам минчанка входила в доверие с помощью обмана. Она предлагала им консультации с эксклюзивными специалистами, а организовывала обычные встречи с юристами или врачами.Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемой и другие потерпевшие. Проводятся мероприятия по установлению причастности фигурантки к легализации средств, добытых преступным путем.Фото: скриншоты из видео