На протяжении нескольких лет жительница столицы обманным путем брала у знакомых деньги. Сумма ущерба - как минимум 750 тыс. долларов.
Подробности рассказали в ГУБОПИК МВД.
- В милицию обратилась женщина и сообщила, что ее 39-летняя знакомая не возвращает ей 40 тыс. долларов, взятые в долг на развитие бизнеса. Оказалось, что должница выдумала коммерцию по продаже дорогостоящих шуб, а все деньги потратила на собственные нужды, - пояснили в ведомстве.
В милиции также добавили: еще четверо человек купились на историю с приобретением земельного участка. Они лишились 20 тысяч долларов. Кроме того, мошеннице удалось трижды продать взятые в лизинг автомобили.
Самым крупным, как рассказали в ГУБОПИК МВД, стал обман 30-летнего столичного жителя. Парень продал полученный в наследство строительный бизнес и все деньги передал аферистке. Он также брал в долг, чтобы помочь ей. Всего он передал подозреваемой около полумиллиона долларов.
К своим кредиторам минчанка входила в доверие с помощью обмана. Она предлагала им консультации с эксклюзивными специалистами, а организовывала обычные встречи с юристами или врачами.
Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемой и другие потерпевшие. Проводятся мероприятия по установлению причастности фигурантки к легализации средств, добытых преступным путем.
Фото: скриншоты из видео
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Раскрыто крупное мошенничество: 39-летняя минчанка завладела чужими средствами в размере не менее 750 тысяч долларов
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