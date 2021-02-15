Раскрыто катастрофическое последствие изменения климата

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Ураганы усилились за счет энергии, которую дает атмосфере поверхность океана. В период с 1955 по 2019 год средняя интенсивность ураганов вблизи Бермудских островов, оцененная по максимальной скорости ветра, увеличилась с 56 до 113 километров в час (рост в 10 километров в час за десятилетие). В то же время температура поверхности океана повысилась на 1,1 градуса Цельсия.Эксперты выявили метод прогнозирования силы ураганов, используя теорию потенциальной интенсивности ураганов, данные метеозондирования, а также данные наблюдений за поверхностью и верхним слоем океана внутри и в окрестностях ураганов, проходящих в пределах сотни километров от Бермудских островов за последние 65 лет. Стало известно, что для более точного прогноза нужно учитывать не только температуру поверхности моря, но и тепло верхнего слоя морской воды.