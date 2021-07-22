Немецкий производитель BMW продолжает работать над обновленным 3-Series. Транспортное средство ранее фотографировали шпионские камеры, однако в объективы попадал один из ранних прототипов. Теперь же машину получилось снять без камуфляжа и в серийном кузове, передает Motor.ru.
На фотографии видны головная оптика с новым наполнением и немного изменившимися очертаниями. Передний бампер также стал несколько другим, в автомобиль установили и иные воздухозаборники. Предполагается, что покупатели смогут приобрести новинку с карбоновым спойлером на корме только за дополнительную плату. Решетка радиатора демонтирована, однако она заметно меньшего размера, чем у «заряженного» M3.
Внешность интерьера рассекретить не удалось, хотя основные изменения должны затронуть именно его. С рестайлинговым 3-Series может обзавестись новым интерфейсом iDrive 8 с единой сенсорной панелью, объединяющей цифровую «приборку» и дисплей мультимедийной системы. Такая конфигурация впервые была представлена на электрических iX и i4.
Официальная премьера рестайлингового 3-Series состоится только в 2022 году. К тому времени транспортное средство может получить новую, полностью электрическую модификацию. Отмечается, что официально это в настоящий момент не подтверждалось.
Фото: Wilcoblok
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Раскрыта внешность обновленного BMW 3-Series
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