На что влияет витамин С в организме и в каких продуктах его можно найти, пояснила врач-диетолог Марина Макиша, пишут «Известия».
Медик подчеркнула, что «витамин С — очень важный регулятор, катализатор и кореагент во многих биохимических процессах». Он является мощным антиоксидантом, участвует в биосинтезе коллагена, а также влияет на особенность усвоения железа в организме. Кроме того, витамин С полезен для иммунной системы и помогает поддерживать сосуды в хорошем состоянии и замедляет развитие катаракты.
В каких продуктах содержится витамин С? По словам Макиши, больше всего полезного витамина – в шиповнике. Врач отметила, что в 100 г шиповника содержится 700% от суточной потребности этого витамина, однако при заваривании ягод кипятком его количество сократится вдвое.
Также витамин С можно получить, употребляя в пищу черную смородину, облепиху, киви, петрушку, болгарский перец, брокколи, клубнику, шпинат и цитрусовые.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
3361
Раскрыта важность витамина С для организма
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter