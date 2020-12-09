Таинственные монолиты стали частью рекламной компании Xiaomi. Таким образом Redmi, которое является подразделением Xiaomi, анонсировала презентацию нового гаджета. Об этом стало известно из Twitter вице-президента Xiaomi India Ману Кумара Джайна, пишет РИА Новости.
О новом устройстве на данный момент информации нет. Известно только то, что в смартфон установят аккумулятор огромной емкости, который обеспечит его большую автономность. Презентация, на которой покажут гаджет, запланирована на 16 декабря текущего года.
Интересно, что в рекламной кампании Xiaomi использовала образы таинственных монолитов, которые возникали по всему миру в последний месяц. На баннерах показаны столбы в синем и оранжевом цвете с надписью Redmi. Связь китайской компании с загадочными артефактами не комментируется.
Фото: Redmi India
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Раскрыта тайна монолитов, которые появлялись по всему миру в последний месяц
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