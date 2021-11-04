Раскрыта опасность дефицита железа при заражении коронавирусом

обратила внимание врач.Для пациентов с профицитом железа, по словам эксперта, коронавирус также опасен.– объяснила Светлана Якубовская.Медик также отметила, что в настоящее время говорить о том, что у людей с низким уровнем гемоглобина и с латентным дефицитом железа однозначно разовьется тяжелое течение коронавируса, нельзя. Необходимо дождаться дополнительных исследований.