Раскрыта опасность дефицита железа при заражении коронавирусом

Дефицит железа в организме при заражении коронавирусной инфекцией может спровоцировать развитие тяжелых осложнений, вызванных COVID-19. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" предупредила врач Светлана Якубовская.
– Железо участвует в синтезе гемоглобина и доставке вместе с эритроцитами кислорода к органам и тканям организма.<...> Установлено, что при заболевании коронавирусом инфекция не дает соединяться эритроцитам и кислороду, из-за чего нарушается процесс обогащения внутренних органов и тканей. На этом фоне повышается риск развития тяжелого течения всевозможных осложнений после COVID-19, – обратила внимание врач.
Для пациентов с профицитом железа, по словам эксперта, коронавирус также опасен.
– Были проведены исследования, в ходе которого установили, что при проникновении в организм коронавирусной инфекции у людей с высоким уровнем железа синтезируется большое количество макрофагов – клеток, участвующих в иммунном ответе. Они, в свою очередь, вырабатывают цитокины. Это может привести к так называемому цитокиновому шторму, когда иммунная система не справляется ни с вирусными частицами, ни со своим активным иммунным ответом, – объяснила Светлана Якубовская.
Медик также отметила, что в настоящее время говорить о том, что у людей с низким уровнем гемоглобина и с латентным дефицитом железа однозначно разовьется тяжелое течение коронавируса, нельзя. Необходимо дождаться дополнительных исследований.