Раскрыта новая особенность iPhone 14

Следующий смартфон Apple и гарнитура виртуальной реальности будут поддерживать стандарт Wi-Fi 6E. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Appleinsider.
В записке авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко сказано, что Apple интегрирует Wi-Fi 6E в новый iPhone 14. Эта технология также должна стать одной из особенностей будущего VR-шлема от американской компании.
Wi-Fi 6E – стандарт для расширения Wi-Fi 6, благодаря которому можно передавать данные в диапазоне 6 гигагерц. Большая часть смартфонов, компьютеров, роутеров и прочих гаджетов работает в диапазонах 2,4 и 5 гигагерц. По прогнозу аналитика Мин-Чи Ко, выход смартфона Apple с поддержкой такого стандарта сделает прорыв на рынке и может привести к дефициту оборудования.
Он также уточнил, что Wi-Fi 6E значительно увеличивает потенциальную пропускную способность для поддерживаемых шлюзов и конечных точек. Стандарт предлагает в два или три раза больше каналов, чем Wi-Fi 6. Из-за этого апгрейда сложность в технологии производства яблочных смартфонов и других гаджетов может увеличиться.
В начале этого месяца источники выяснили, что iPhone 14, выход которого ожидается в 2022 году, может не получить процессор нового поколения. В этом случае флагман выйдет с модернизированной версией пятинанометрового чипа Apple A15 Bionic, который уже получил iPhone 13.
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