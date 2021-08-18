Раскрыта неожиданная польза арбуза для почек

Благодаря содержанию простых углеводов, витаминов и микроэлементов арбуз полезен для человека. Он благоприятно действует на почки и даже выводит из них камни. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
– Если почки здоровые, то арбуз на них действует хорошо, поскольку [при употреблении этого плода] возрастает объем циркулирующей жидкости, усиливается мочегонный эффект, а данный орган промывается. Но при хронической болезни, когда почки теряют способность выводить воду, жидкость начинает задерживаться в организме. Тогда нужно уменьшить водную нагрузку, – обратил внимание специалист.
Михаил Гинзбург назвал еще один весомый плюс арбуза: плод способствует уменьшению уратных камней в почках. Однако при наличии оксалатных камней арбуз может вызвать обратный эффект, отметил диетолог.
Фото: pixabay.com