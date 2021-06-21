В эфире программы "О самом главном" российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников сообщил о неожиданной опасности прикосновений к бабочкам и гусеницам, а также призвал не трогать этих насекомых.
– Есть такой термин, который невозможно ни выговорить, ни запомнить, и это "лепидоптеризм". Когда вы хватаете бабочек, то получаете ожогоподобные состояния, красные пятна и аллергические реакции, – обратил внимание врач.
Специалист отметил, что к развитию лепидоптеризма может привести также контакт кожи человека с гусеницей. Дело в том, что, когда личинки насекомых ползут по телу, они оставляют красные точки, что говорит о кровоизлияниях. Причиной тому являются яды и токсины, которые содержатся во мху гусеницы.
Вместе с тем иными симптомами лепидоптеризма, отметил медик, являются высокая температура, слабость и боль в суставах.
– Поэтому не надо трогать бабочек, – резюмировал Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
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Раскрыта неожиданная опасность бабочек для человека
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