Польза холодной воды для организма доказана специалистами давно. Она укрепляет иммунитет, улучшает тонус кожи, а также уменьшает количество отеков. Об этих – и не только! – полезных действиях холодной воды в программе "О самом главном" рассказали геронтологи.
Одним из главных свойств жидкости низкой температуры является укрепление иммунитета.
– Холодная вода повышает количество иммунокомпетентных клеток, включая т-лимфоциты и клетки, которые вырабатывают иммуноглобулины. Также увеличивает число макрофагов, усиливает фагоцитоз, за счет чего повышается сопротивление любой инфекции, – рассказал геронтолог, доктор медицинских наук, профессор Владимир Хавинсон.
Кроме того, холодная вода улучшает дыхательную функцию, так как жидкость, находящаяся в воздухе, обеззараживает его и уменьшает количество пыли. Вместе с тем повышается тонус кожи и замедляется старение.
– Дело в том, что холодная вода активизирует кожные рецепторы, улучшает кровообращение, уменьшает количество отеков, – добавила геронтолог, доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова.
Ледяная жидкость, по словам специалистов, повышает качество сна. При этом Светлана Трофимова обратила внимание, что для лучшего эффекта температура воздуха в спальне должна быть не больше 18 градусов.
Также холодная вода способствует похудению.
– Воздействие холода очень полезно для сжигания жира, потому что происходит активация метаболических процессов. И для того чтобы поддержать терморегуляцию организма, в норме приходится затрачивать энергию, которая берется как раз из лишнего жира, – резюмировала геронтолог.
Фото: pixabay.com
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Раскрыта главная польза холодной воды для организма человека
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