Отвар из мяты влияет на многие процессы в организме. О них в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-терапевт, кардиолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито.
– Отвар из мяты позволяет успокоиться, нормализует сон, активизирует мыслительные процессы. Когда пациент идет спать после употребления напитка в вечернее время, фазы его сна протекают стабильно, чередуются и продлеваются, за счет чего утром наступает чувство бодрости, – обратил внимание специалист.
Вместе с тем врач отметил, что мята обладает отхаркивающим свойством, поэтому отвар из этого растения рекомендуется употреблять пациентам, страдающим от влажного кашля. Также напиток содержит некоторые антиоксиданты, которые могут быть полезны при симптомах ОРВИ.
– Мята – старейшее известное человеку спазмолитическое растение, которое снимает спазмы со стенок желудка и кишечника. Согласно последним исследованиям, среди препаратов, которые применяются при синдроме раздраженного кишечника, одним из немногих, доказавших свой эффект путем контролируемых исследований, стало масло перечной мяты, – дополнил слова коллеги врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
2111
Раскрыта главная польза мяты для здоровья человека
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter