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Озвучена главная ошибка при мытье головы

Парикмахер объяснила, какую ошибку часто допускают при мытье головы. Об этом сообщает Lenta.ru.


Стилист по имени Фелисити поделилась, что необходимо мыть волосы шампунем два раза, а не один. 

– Первое мытье помогает очистить кожу головы от всех средств укладки, которые использовались ранее. А при втором использовании шампунь уже начинает выполнять свою основную функцию, – объяснила она. 

Также парикмахер посоветовала пользователям наносить шампунь только на корни волос: чтобы промыть длину, достаточно и образовавшейся пены. 

Фелисити добавила, что влажные волосы можно расчесывать только в случае, если вы используете кондиционер или бальзам. По мнению стилиста, чтобы не портилось качество волос, лучше мыть их два-три раза в неделю.

Ранее известный парикмахер поделился правильным способом мытья головы. Американец Брэд Мондо рассказал, что часто люди слишком сильно втирают шампунь в кожу головы. Таким образом повреждается кутикула волос и возможно их выпадение. 

Фото: pixabay.com
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