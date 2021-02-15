Парикмахер объяснила, какую ошибку часто допускают при мытье головы. Об этом сообщает Lenta.ru.
Стилист по имени Фелисити поделилась, что необходимо мыть волосы шампунем два раза, а не один.
– Первое мытье помогает очистить кожу головы от всех средств укладки, которые использовались ранее. А при втором использовании шампунь уже начинает выполнять свою основную функцию, – объяснила она.
Также парикмахер посоветовала пользователям наносить шампунь только на корни волос: чтобы промыть длину, достаточно и образовавшейся пены.
Фелисити добавила, что влажные волосы можно расчесывать только в случае, если вы используете кондиционер или бальзам. По мнению стилиста, чтобы не портилось качество волос, лучше мыть их два-три раза в неделю.
Ранее известный парикмахер поделился правильным способом мытья головы. Американец Брэд Мондо рассказал, что часто люди слишком сильно втирают шампунь в кожу головы. Таким образом повреждается кутикула волос и возможно их выпадение.
Фото: pixabay.com
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Озвучена главная ошибка при мытье головы
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