Раскрыта главная опасность антибактериального мыла

Популярное антибактериальное мыло, которое многие воспринимают как обязательный элемент в ванной комнате, может быть опасным для человека. Об этом в эфире программы "О самом главном" предупредил врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
Известно, что мытье рук – одна из главных мер профилактики распространения некоторых заболеваний, в частности коронавирусной инфекции. Однако важно выбирать для этого правильное мыло, чтобы с помощью такой процедуры не навредить здоровью. Так, вместо антибактериального средства лучше выбрать обычное.
– Антибактериальное мыло снижает иммунитет. Иммунитет – это сложное понятие, включающие в себя в том числе защитные свойства липидной мантии кожи, которую мы смываем обычным мылом, а антибактериальным уничтожаем напрочь, – обратил внимание Сергей Агапкин.
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