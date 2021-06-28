Раскрыт способ понизить артериальное давление без таблеток

При регулярном потреблении капустного сока можно значительно снизить артериальное давление. Об этом в эфире программы "Жить здорово" заявил кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман.
По словам специалиста, капуста является противником натрия, поскольку в овоще содержится большое количество калия. Если первое вещество повышает артериальное давление, то второе его снижает.
– Швейцарские ученые взяли свыше 120 тысяч человек и посмотрели, что происходит, когда люди употребляют более 1,5 грамма калия в день. Выяснилось, что систолическое давление у таких людей снижается на 7 мм ртутного столба, а диастолическое – на 2 мм ртутного столба, – рассказал кардиолог.
Герман Гандельман добавил, что когда ученые начали искать продукты с большим содержанием калия, выяснили следующее: в ста граммах капусты есть полграмма этого полезного вещества.
Врач посоветовал ежедневно выпивать чуть больше стакана сока краснокочанной капусты либо два стакана белокочанной, поскольку в первом овоще содержится больше калия.
– При регулярном потреблении капустного сока у человека с гипертонией расширяются сосуды, уменьшается отечность, благодаря чему и снижается давление, – резюмировал Герман Гандельман.
Фото: pixabay.com
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