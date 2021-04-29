Стало известно, как может выглядеть новая версия операционной системы от Microsoft. Возможно появление плавающих окон. Об этом сообщает издание Windows Latest.
Журналисты изучили слитую в сеть бета-версию Windows 10, в которой заметили дизайнерское нововведение. В будущей версии ОС меню «Пуск» будет находиться немного дальше от панели задач. Таким образом, меню будет как будто плавать над остальными элементами графического интерфейса. В актуальных сборках Windows меню и панель уведомлений представляют собой цельный блок.
Аналогичный дизайн будет применен и в других элементах ОС. Например, в Action Center, меню «Часы» и разделе настроек Wi-Fi. Сейчас опция, которая активирует плавающий дизайн, скрыта и не может быть настроена. Также специалисты не нашли в обновленных настройках параметров, которые позволяли бы отключить обновленное меню.
Отмечается, что похожее дизайнерское решение было замечено в Windows 10X – специальной версии ОС для низкопроизводительных ПК и компьютеров с двумя экранами. Кроме того, инсайдеры выяснили, что окна в новой версии Windows 10 будут иметь закругленные углы. Также плавающие элементы встречаются в операционной системе macOS от Apple.
Скорее всего, новое меню окажется частью глобального обновления Windows 10 под кодовым названием Sun Valley («Солнечная долина»). Официальный выпуск ОС запланирован на октябрь или ноябрь.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
418
Раскрыт новый дизайн Windows
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter