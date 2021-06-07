Китайская компания Honor 16 июня официально представит смартфоны серии Honor 50 в Китае. Сегодня компания выпустила новые плакаты, на которых показала пользователям дизайн задней части смартфона, сообщает Gizmochina.
На первом плакате новое устройство демонстрирует популярный китайский актер и модель Гун Цзюнь, а на втором представлены цветовые варианты серии Honor 50. Линейка будет доступна в черном, зеленом, розовом и серебристом цветах.
Отмечается, что смартфоны будут оснащены 100-мегапиксельной камерой. В устройство также установят изогнутый экран.
Вместе с тем Honor 50 будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт, станет работать на ОС Android 11, а также получит 8 ГБ оперативной памяти и чип Qualcomm с базовой частотой 1,80 ГГц.
Есть предположения, что Honor 50 и Honor 50 Pro будут оснащены Snapdragon 778G. Первый может поставляться с 50-мегапиксельной основной камерой и зарядкой 66 Вт, в то время как второй может поставляться со 100-мегапиксельной камерой и зарядкой 100 Вт. Ожидается, что в линейку также войдут еще два телефона, такие как Honor 50 SE и Honor 50 Pro+. Последний, как говорят, питается от Snapdragon 888 SoC, но неясно, будет ли он объявлен 16 июня.
Фото: Gizmochina
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Раскрыт дизайн смартфонов флагманской серии Honor 50
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.