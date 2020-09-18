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  2. Расходы на систему поддержки семей с детьми ежегодно составляют 3,4% ВВП

Расходы на систему поддержки семей с детьми ежегодно составляют 3,4% ВВП

Суммарно расходы на систему поддержки семей с детьми ежегодно составляют 3,4% ВВП. Об этом в беседе с корреспондентом БЕЛТА сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков.


Он подчеркнул, что в стране созданы благоприятные условия для рождения и воспитания детей. "Государство никогда не экономило на поддержке семей с детьми, практически каждый год вводятся новые востребованные меры. В числе недавних – расширение программы семейного капитала, введение отцовского отпуска при рождении ребенка, развитие системы адресной социальной помощи для многодетных семей, предоставление бесплатного ЭКО и другие", – отметил Валерий Ковальков.

Подобная поддержка требует значительных финансовых инвестиций. Замминистра привел такие цифры: суммарно расходы на систему поддержки семей с детьми ежегодно составляют 3,4% от ВВП. Это семейный капитал, детские пособия, адресная социальная помощь, льготы в жилищно-кредитной политике, образовании, здравоохранении. "А если добавить содержание бюджетных организаций, которые предоставляют услуги семьям с детьми на безвозмездной основе, то эта цифра составит более 10 млрд рублей, или почти 8% ВВП".

Замминистра уверен, что выстроенная в интересах семьи система – это национальное достояние, эксклюзивная визитная карточка Беларуси. Даже во времена экономических рецессий и кризисов обязательства по отношению к семьям с детьми выполнялись в полном объеме. "Поэтому государство, помогая семье, вправе ожидать социально ответственного поведения от родителей. Защита и охрана прав детей – приоритет в нашей стране, но именно от родителей, самых близких для ребенка людей, зависит его счастливое детство, – считает Валерий Ковальков. – Когда мы видим, что дети выходят на несанкционированные митинги, причем неосознанно, под руководством взрослых, – это противоречит не только интересам ребенка, но и здравому смыслу. Ведь ни один родитель не желает зла своим детям и оберегает самое дорогое, что у него есть. Уверен, что многие мамы и папы просто не отдают себе отчет, что такое стихийная толпа, какие риски это несет для неокрепшего сознания и как впоследствии пережитые эмоции могут отразиться на здоровье и жизни".

Он призвал всех родителей задуматься: дети – это не средство выражения общественно-политических взглядов. Забота о них – наша общая ответственность. "Давайте делать эту работу сообща, на благо наших детей", – заключил Валерий Ковальков.
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