Расходы на систему поддержки семей с детьми ежегодно составляют 3,4% ВВП

Он подчеркнул, что в стране созданы благоприятные условия для рождения и воспитания детей., – отметил Валерий Ковальков.Подобная поддержка требует значительных финансовых инвестиций. Замминистра привел такие цифры: суммарно расходы на систему поддержки семей с детьми ежегодно составляют 3,4% от ВВП. Это семейный капитал, детские пособия, адресная социальная помощь, льготы в жилищно-кредитной политике, образовании, здравоохранении.Замминистра уверен, что выстроенная в интересах семьи система – это национальное достояние, эксклюзивная визитная карточка Беларуси. Даже во времена экономических рецессий и кризисов обязательства по отношению к семьям с детьми выполнялись в полном объеме., – считает Валерий Ковальков.Он призвал всех родителей задуматься: дети – это не средство выражения общественно-политических взглядов. Забота о них – наша общая ответственность., – заключил Валерий Ковальков.