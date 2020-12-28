Расходы на погашение внешнего долга в следующем году снизятся

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БЕЛТА

Это связано со смещением графика погашения долга за строительство Белорусской АЭС. Ее не ввели в строй в контрактные сроки, поэтому с Россией достигнута договоренность и о переносе платежей выделенного на строительство кредита. Поэтому если в этом году на погашение государственного долга направили 6,3 миллиарда рублей, то в следующем сумма будет значительно ниже – 4,9 миллиарда рублей. При этом около 1 миллиарда долларов Министерство финансов планирует реструктуризировать. Половину этой суммы предполагают занять в России. Остальные 500 миллионов долларов привлечь на других финансовых площадках или на внутреннем рынке.