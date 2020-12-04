Власти столицы Японии, организационный комитет "Токио-2020" и правительство Японии определили сумму расходов в размере 294 млрд иен (около $ 2,8 млрд), которая нужна для проведения переноса летней Олимпиады в Токио с 2020 на 2021 год. Об этом стало известно из сообщения агентства Kyodo, пишет ТАСС.
Часть данной суммы, а это 96 млрд иен (около $ 923 млн), будет задействована для борьбы с распространением во время Олимпиады COVID-19. Основную часть расходов, 120 млрд иен (около $ 1,1 млрд), возьмут на себя власти Токио. Остальные средства оплатят оргкомитет "Токио-2020" (103 млрд иен (около $ 990 млн)) и правительство Японии (71 млрд иен (около $682 млн)).
Олимпиада в Токио могла состояться с 24 июля по 9 августа текущего года. Однако из-за пандемии COVID-19 соревнования были перенесены на год и пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Название Игр "Токио-2020" останется неизменным.
Фото: Olympic Channel
Опубликовано:
584
Расходы на перенос Олимпиады на 2021 год составят около $ 2,8 млрд
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter