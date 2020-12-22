Перенос Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио стал причиной увеличения общего бюджета, направленного на проведение мероприятия, до 15,9 млрд долларов, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.
Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были состояться в текущем году, однако из-за пандемии COVID-19 были перенесены на год. По этой причине общий бюджет вырос на 294 млрд йен (около 2,85 млрд долларов). Большая часть суммы нужна для покрытия расходов, направленных на благоустройство спортивных объектов и обслуживание Олимпийской деревни. 96 млрд йен ($ 931 млн) будут использованы на меры по предотвращению распространения новой инфекции.
Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские – с 24 августа по 5 сентября.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
955
Расходы на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио увеличены до 15,9 млрд долларов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter