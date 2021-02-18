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  2. Рапота считает важным объединить союзные усилия в технологическом освоении Арктики и развитии современных транспортных магистралей

Рапота считает важным объединить союзные усилия в технологическом освоении Арктики и развитии современных транспортных магистралей

Об этом, общаясь с журналистами по итогам встречи с Александром Лукашенко, рассказал Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. По его словам, во время состоявшейся беседы речь шла об экономической составляющей и важности взаимного доверия. Это серьезная тема, которая выстраивается годами и легко разрушается, если этому не уделять должного внимания, подчеркнул Григорий Рапота.


Госсекретарь обратил особое внимание на важный факт:

– У нас очень много сделано для того, чтобы россияне не чувствовали себя иностранцами в Республике Беларусь, а белорусы не чувствовали себя иностранцами в России. Сказать, что мы все вопросы решили, наверное, не совсем честно. Но сделано очень многое с точки зрения возможностей свободного передвижения, устройства на работу, получения медицинской помощи, медицинского страхования, пенсионных дел и многого другого из того, что является повседневной заботой людей… У меня ни на минуту не было сомнений, что интеграция нужна – для благополучия двух народов. Но мне бы хотелось как можно больше совместных крупных проектов. Это могут быть  транспортные проекты, могут быть научные.

В качестве примера Государственный секретарь СГ предложил объединить усилия в вопросах технологического освоения Арктики, которое поможет сделать жизнь людей более комфортной. По мнению Григория Рапоты, есть перспективы и в развитии современных транспортных магистралей:

– Это должны быть высокоскоростные железные дороги. Этот вопрос нами прорабатывается достаточно энергично. Это должны быть автомобильные трассы, причем соответствующие уровню XXI века. Трассы, которые не просто соединяют Россию и Беларусь, но и выходят за пределы этих стран. Которые делают нас с вами мостом между Азией и Европой. А это – развитие транзитного потенциала, восполняемый экономический ресурс.

Отдельно Государственный секретарь Союзного государства остановился на состоянии дел в экономической сфере:

– В ней есть определенные крупные завязки. Скажем, взять любое крупное машиностроительное предприятие Беларуси. У него есть большие кооперационные связи с предприятиями российскими. По некоторым изделиям бывает до 70 процентов комплектующих из России. Благодаря этому создается не только экономика Беларуси, а белорусско-российская экономика. И все это тоже не должно пострадать. К счастью, все эти связи остались. Более того, стали еще более трепетными. Я чувствую, что с обеих сторон есть намерения их развивать и приумножать.

Фото: БЕЛТА
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