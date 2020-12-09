Рапота: расширение международного научного сотрудничества повысит возможности коммерциализации результатов союзных программ

Такое мнение высказал сегодня государственный секретарь Союзного государства при подписании в Минске соглашения о сотрудничестве между Постоянным комитетом Союзного государства и Международной ассоциацией академий наук. В числе научных и методологических тем, которые могли бы разрабатываться учеными входящих в эту организацию учреждений, Григорий Рапота назвал освоение Арктики, вопросы формирования единого научно-технологического пространства, расширение рамок форума научно-технических вузов Союзного государства за счет технических университетов государств, входящих в Ассоциацию. Актуальные научные темы для исследований будет предлагать и межакадемический совет НАНБ и РАН.



Вместе с Г. А. Рапотой соглашение о сотрудничестве подписал председатель президиума НАНБ В. Г. Гусаков – наша академия является базовой в структуре Международной ассоциации академий наук. Сегодня МААН объединяет высшие научные учреждения 21 страны, в том числе России, Китая, ряда бывших республик СССР. В рамках Ассоциации уже создано 24 международных научных совета по наиболее актуальным для человечества проблемам, в них входят более 500 ведущих исследователей. Владимир Гусаков сообщил, что динамично в этом формате развиваются отношения с китайскими учеными, в том числе на базе совета по преодолению коронавируса. Также предполагается создать совместный инновационный центр в технопарке "Великий камень". Соглашение с Постоянным комитетом Союзного государства позволяет подключить к этой деятельности союзный потенциал.