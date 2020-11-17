Рапота: противостоять фальсификациям можно только собственным глубоким знанием

Об этом заявил сегодня во время торжественного открытия экспертно-медийного форума «Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии» государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.



Он обратил внимание, что нарушение функционирования информационных ресурсов, противодействие их использованию для нарушения закона – скорее техническая, нежели идеологическая часть работы. А вот разрушение норм морали с помощью информационных ресурсов – более тонкая тема:



– Мобилизовать экспертов недостаточно – это входит в сферу журналистской деятельности. Самое сложное – искажение реальной картины мира как в историческом контексте, так и в современном плане.



Григорий Рапота подчеркнул, что борьба с фальсификациями имеет непосредственное отношение к журналистике. Искажение, по его словам, часто формируется внутри. В пример госсекретарь привел отрицание секретного пакта Молотова-Риббентропа или непризнание роли Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии.



Спикер поделился и своим видением создания информационной безопасности:



– Противостоять этому можно только собственным глубоким знанием. Человек должен выстроить систему ценностей, которая сделает его неуязвимым для воздействия извне. Необходимо умение самостоятельно думать, оценивать, подвергать все сомнению, иметь достаточный набор аргументов. Только системой запретов ничего не добьешься. Это война за умы – в смысле предоставления достаточного количества фактов, чтобы люди сами пришли к правде жизни.