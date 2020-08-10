Рапота: подлинные патриоты Беларуси и России дорожат братскими отношениями народов двух стран

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота поздравил Президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах, передает БЕЛТА.

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"Поздравляю вас с переизбранием на пост Президента Республики Беларусь, – говорится в послании. – Как Председатель Высшего Государственного Совета Союзного государства вы много делаете для того, чтобы интеграционный проект работал на благо двух наших народов, не разделенных границами и имеющих возможность вместе работать для процветания Беларуси и России. Позвольте выразить надежду, что эта деятельность продолжится и выйдет на новый уровень, соответствующий потребностям людей и возможностям, которые предоставляют современные технологии, научная мысль, историческая, культурная и духовная общность наших двух народов".

По мнению Григория Рапоты, у Союзного государства большой потенциал, который продолжает активно развиваться. Оно способно ответить на вызовы времени, поскольку в основе Союзного государства – исторический опыт взаимовыгодного и полезного взаимодействия двух народов.

"Подлинные патриоты Беларуси и России дорожат братскими отношениями наших народов, не мыслят своего будущего без тесных связей и уверены, что наши страны объединяет кровное родство, которое выдержит любые испытания. Так нам завещали предки. Сохранить и приумножить это наследие, создать оптимальные условия, чтобы Союзное государство стало синонимом эффективной работы и роста благосостояния россиян и белорусов – благородная задача. Верю, что под вашим руководством Беларусь продолжит конструктивное движение по пути интеграционного развития союза наших государств", – подчеркнул госсекретарь.