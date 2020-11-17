Об этом заявил сегодня во время пресс-конференции государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Спикер подчеркнул, что жители Союзного государства не слишком хорошо осведомлены о преимуществах этой интеграционной структуры.
– Комфортную среду обитания обычно не замечают, – пояснил Госсекретарь и привел в пример простоту пересечения границы двух государств, трудоустройства граждан, получения образование, самореализации.
Григорий Рапота высказал пожелание, чтобы средства массовой информации более активно и заинтересованно освещали деятельность и достижения Союзного государства.
– Мы должны быть готовы к тому, чтобы на стороне развития выступали действительно квалифицированные люди. Но мы должны быть готовы и к тому, что среди них будут обладатели оппозиционных взглядов. Мы должны дискутировать, а не просто изрекать истины, – констатировал госсекретарь.
В том, что кому-то не нравится союз Беларуси и России, ничего нового нет, отметил спикер. Нынешнее информационное противодействие требует от конструктивных СМИ большей внимательности, аналитики, доходчивости, интересной подачи и правдивости.
Пресс-конференция состоялась по завершении торжественного открытия экспертно-медийного форума «Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии».
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Рапота: мы должны дискутировать, а не изрекать истины
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Фото: Владимир ШЛАПАК