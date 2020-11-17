Рапота: мы должны дискутировать, а не изрекать истины

– пояснил Госсекретарь и привел в пример простоту пересечения границы двух государств, трудоустройства граждан, получения образование, самореализации.Григорий Рапота высказал пожелание, чтобы средства массовой информации более активно и заинтересованно освещали деятельность и достижения Союзного государства.– констатировал госсекретарь.В том, что кому-то не нравится союз Беларуси и России, ничего нового нет, отметил спикер. Нынешнее информационное противодействие требует от конструктивных СМИ большей внимательности, аналитики, доходчивости, интересной подачи и правдивости.Пресс-конференция состоялась по завершении торжественного открытия экспертно-медийного форума «Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии».